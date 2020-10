Horacio Serpa, así entró a la política el vehemente líder liberal

Este 31 de octubre falleció el líder liberal Horacio Serpa Uribe a sus 77 años. El 21 de agosto de 2019 fue sometido a una intervención en la Fundación Santa Fe de Bogotá para tratarse una lesión cancerígena que padecía.

Serpa Uribe comenzó su vida política en 1970 como alcalde de Barrancabermeja. Fue concejal y luego diputado en Santander. En 1974 llegó a la política nacional como suplente del representante a la Cámara, Rogelio Ayala.

En 1978 Serpa ganó un escaño en la Cámara de Representantes en donde estuvo hasta 1986 cuando fue elegido como Senador de la República. En 1988 fue nombrado Procurador General de la Nación en reemplazo del asesinado Carlos Mauro Hoyos, renunció en marzo de 1990.

En 1990 fue designado Ministro de Gobierno en la Presidencia de Virgilio Barco. Recién posesionado habló sobre la propuesta de aplazar las elecciones, teniendo en cuenta la difícil situación de orden público que vivía el país por ataques del narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar.

En 1991 fue elegido constituyente y ejerció como uno de los tres presidentes de la Asamblea que diseñó la nueva Constitución Política de Colombia. El jueves 4 de julio de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, proclamaron la nueva carta magna de los colombianos.

Durante el gobierno de César Gaviria (1990 -1994) fue negociador de paz en los fallidos Diálogos en Tlaxcala.

En 1994 con la elección de Ernesto Samper como Presidente de Colombia, Serpa fue nombrado Ministro del Interior. El gobierno Samper se mantuvo en el centro del escándalo por el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial, proceso judicial conocido como el 8.000.

El 20 de septiembre de 1995 Horacio Serpa rechazó las acusaciones del entonces vicefiscal Adolfo Salamanca en el sentido de que la campaña

En 1995 el entonces vicepresidente Humberto de la Calle criticaba al presidente Samper. Horacio Serpa salió al paso y lanzó a De la Calle un adagio popular: “Esto dijo el armadillo trepado en un palo de coco, ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco”.

Otra muy recordada intervención de Serpa la hizo el 15 de agosto de ese mismo año Ante el Congreso de la República. Serpa descartó que Ernesto Samper pensara renunciar.

En julio de 1996 los Estados Unidos le retiraron la visa al presidente de Colombia Ernesto Samper. Humberto de la Calle como vicepresidente emite un lánguido comunicado que Horacio Serpa descalifica con otro adagio “Ni chicha ni limonada”.

Durante la investigación por la filtración de dineros del narcotráfico a la campaña Samper Presidente, Horacio Serpa también tuvo que rendir indagatoria ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República.

En distintas oportunidades criticó a los medios de comunicación por la publicación y filtración de información relacionada con los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial.

En 1997 Horacio Serpa dejó el Ministerio de Gobierno para asumir como candidato a la Presidencia de la República para el periodo 1998 a 2002.

Andrés Pastrana ganó la Presidencia mientras Horacio Serpa reconoció su derrota y se apartó momentáneamente de la vida pública. Entre el 2001 y el 2002 fue director del Partido Liberal y por segunda ocasión fue candidato a la Presidencia. Perdió ante Álvaro Uribe.

Meses después de asumir la Presidencia, Uribe le ofreció la Embajada de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), función que desempeñó entre 2002 y 2004.

En 2004 renunció a su cargo y regresó al país, para enfrentar una nueva elección presidencial, posteriormente fue elegido Vicepresidente de la Internacional Socialista, el primer político colombiano en ser nombrado en este cargo.

El 12 de marzo de 2006 venció en la consulta popular del Partido Liberal a Rafael Pardo, Rodrigo Rivera y Andrés González Díaz, convirtiéndose por tercera vez consecutiva en candidato a la Presidencia por esa colectividad.

Su aspiración presidencial fue frustrada en la primera vuelta de las elecciones y fue relegado al tercer lugar de la votación siendo superado por el candidato presidente, Álvaro Uribe y por Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo.

En mayo de 2007 Serpa oficializó su aspiración a la Gobernación de Santander. El 28 de octubre logró una holgada victoria superando al candidato Didier Tavera, de Convergencia Ciudadana.

Días después enfrentó una impugnación a su elección como gobernador. En diálogo con Caracol Radio insistió en que no violó el régimen de inhabilidades pese a que su hermano, Carlos Arturo Serpa, se desempeñaba como Procurador Judicial, Agrario y Ambiental en Santander.

Para el periodo 2014 - 2018 fue elegido Senador de la República con la votación más alta del Partido Liberal Colombiano.

En su nueva etapa como congresista -en la que fungió como presidente de la Comisión Especial de Paz- apoyó de forma irrestricta el proceso de paz con las Farc y las negociaciones con el ELN.

En octubre de 2016 aseguró en Caracol Radio que era vergonzoso que los colombianos le dijeran NO al Proceso de Paz, luego de que el SÍ perdiera en las urnas en el plebiscito del 2 de octubre.

Ese año Serpa también se ofreció como mediador entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, y los invitó a tomarse un tinto por la paz.

Como hecho curioso, en noviembre de 2015, Horacio Serpa cumplió su promesa y se quitó el bigote -que lo acompañó durante 50 años en la política colombiana- , luego de que Rafael Pardo perdiera en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. En diálogo con varios periodistas el senador manifestó que se sentía muy extraño y que casi no se reconoce.

Horacio Serpa se casó con Rosita Moncada en 1972, de esa unión nacieron Sandra, Rosita y Horacio José, quien actualmente es senador de la República por el Partido Liberal.