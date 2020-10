Consumo de droga disminuye y se regula legalizándolo: Santos

En medio de un conversatorio liderado por los congresistas Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri, quienes están impulsando el acto legislativo que busca regular el cannabis de uso adulto, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que se debe cambiar el enfoque de la política antidrogas.

"Lo que hemos visto en esta lucha de 50 años es que la lucha contra las drogas, concentrado en el prohibicionismo, lo que genera es una tremenda violación de los derechos humanos", indicó Santos.

El exmandatario señaló que si se quiere eliminar los cultivos de coca, se debe brindar alternativas a los campesinos.

"Nadie ha asperjado tantos cultivos, tantas hectáreas de coca como este servidor; sin embargo, la producción subió porque a los campesinos si no se les da una alternativa, no van a dejar que sus hijos se mueran de hambre y las mafias se encargan de que mantengan los cultivos de coca, les dan todas las facilidades y por eso todos estos esfuerzos que hemos hecho, pues han sido en cierta forma en vano", indicó Santos.

Santos manifestó que Colombia ha pagado un precio muy alto y que se está en las mismas circunstancias de hace 20 o 30 años. Aseguro, además, que el consumo de drogas se puede controlar o disminuir a través de la legalización.

"El consumo de drogas no va a desaparecer en el mundo, pero sí se puede controlar y se puede disminuir y se puede regular, pero para eso hay que legalizarlo, hay que volverlo una política legal, donde el Estado asuma el control, capte los recursos y pueda hacer una política mucho más efectiva de la que hemos hecho en los últimos 50 años", agregó el expresidente.

Por su parte el expresidente César Gaviria criticó que se hable de la posibilidad de una desertificación de Estados Unidos a Colombia y agregó que el país hace grandes esfuerzo en la lucha transnacional contra las drogas.

"Y hablarnos de que nos van a desertificar ya linda con el más absoluto absurdo y a mí me da rabia que en Colombia no contestemos con rabia, porque es que no hay derecho a que nos amenacen y amenacen de qué, primero la desertificación es una cosa que ya desapareció, hace rato que los Estados Unidos abandonó eso" indicó Gaviria.