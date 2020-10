Un tirador de alta precisión del Ejército abatió a alias 'Uriel'

Andrés Felipe Vanegas, alias ‘Uriel’, reconocido jefe del frente de guerra occidental del ELN fue abatido por un tirador de alta precisión, es decir, por un francotirador, razón por la cual no hubo otros guerrilleros muertos.

“El objetivo legítimo era el bandido alias Uriel, y precisamente hubo una discriminación muy clara, y muy concreta del objetivo para evitar daño incidental por la presencia de menores en el sitio”, advirtió el comandante de las Fueras Militares, General Luis Fernando Navarro,

Aún no hay precisión de la hora en que el exjefe guerrillero murió. Información de inteligencia señala que en el lugar donde fue abatido alias ‘Uriel’, se reportó la presencia de dos menores de edad, que no hacían parte del ELN, y que al momento del operativo, ya no estaban y tampoco se sabe de la suerte de ellos.

Leer más:Frente del Eln en el Chocó desmiente que esté apartado de los diálogos

“Y estos menores se los llevan los bandidos del ELN, no sabemos en este momento cuál sea su situación, en posteriores registros no encontramos a nadie más”, recalcó el general Navarro.

Dicen las autoridades que alias Uriel estaba escoltado por cerca de 15 hombre en dos campamentos en zona rural de Novita, Chocó, en uno de ellos, solo tenía a seis su mayor confianza, armamento, y antenas de comunicaciones.

Información clave que aportaron estudiantes e integrantes de células urbanas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, fue clave para dar con su paradero.

“conocimos que él recibía jóvenes que lo visitaban para tratar con ellos temas para formar células urbanas del ELN”, explicó el director de la Policía Nacional, General Óscar Aterthúa.

Las autoridades pagarán la recompensa de 500 millones de pesos.