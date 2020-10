“Reporteras, secretos del oficio” ocho mujeres relatan sus experiencias

Ocho mujeres reporteras, quienes durante varios años han entregado su talento al cubrimiento periodísticos en campo, aportaron sus experiencias profesionales para el libro Reporteras, secretos del oficio que presentan en la Feria Internacional del Libro de Cali 2020.

Gloria Inés Arias, ex corresponsal de El Tiempo en Cali y además docente universitaria, contó en Caracol Radio que las otras periodistas coautores son Gloria Bravo, quien incursionó con los primeros noticieros populares de radio en Cali; Rosa María Agudelo, periodista que hoy gerencia el diario Occidente de Cali; Soraya Caicedo, quien se desempeña como Program Manager en Special Broadcasting Service, SBS, en Australia; Alexandra Delgado, coordinadora de información de Occidente; Zulma Cuervo, ex reportera del diario El País de Cali; Bethsabe Castro, quien ha manejado la prensa para orquestas como Guayacán y Alda Livet Mera, ex reportera de El País y docente universitaria.

Explica además que las historias del libro no son anécdotas sino experiencias que de alguna manera modificaron o marcaron el concepto personal que cada reportera tenía, del oficio, antes que le sucediera. Adelantó que se encuentran historias como el bullying o matoneo que un funcionario ejerció contra una de ellas, La manipulación que una una familia presidencial intentó ejercer contra otra o la que le sucedió a Gloria Inés cuando cubrió la huelga de piernas cruzadas en Barbacoas, Nariño.

Reporteras, secretos del oficio consta de 185 páginas impresas en papel reciclado, ocho capítulos que se podrán leer en forma ordenada, o comenzar por el final, o por la mitad, o empezar por la autora favorita.

La carátula fue diseñada por Mauricio Osorio, caleño radicado hace 15 años en Londres. Gloria Inés Arias afirma que se trata de un libro pensado en que les sirva a las nuevas generaciones de reporteros, quienes al leer estas experiencias podrán tener una visión más abierta del oficio y actuar de la mejor manera cuando sientan que les esta sucediendo alguno de los capítulos que aquí se relatan.

Este viernes 16 de octubre en la tarde será la presentación del libro "Reporteras, secretos del oficio".

