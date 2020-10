Estas son las mejores fotos de Matt Damon, quien está cumpliendo 50 años

Sin hacer excesivo ruido y sin aires extravagantes de estrella. Así logró triunfar Matt Damon, que este jueves cumple 50 años como un tipo de aire normal que acabó convirtiéndose en uno de los actores más rentables y respetados de Hollywood.

Damon fue un genio de las matemáticas en ‘Good Will Hunting’, desplumó casinos en la lujosa trilogía de ‘Ocean's Eleven’ (2001, 2004 y 2007), fue un agente secreto implacable pero amnésico en las cuatro cintas de ‘Jason Bourne’ (2002, 2004, 2007 y 2016) y hasta plantó patatas siendo un astronauta en 'The Martian' (2015).

Le puede interesar: Misión Imposible 7: Tom Cruise rodó arriesgada escena sobre tren en marcha

Detrás de su apariencia convencional, algo tendrá de especial Damon para haber sido requerido por algunos de los cineastas más importantes del panorama contemporáneo.

De Gus Van Sant ('Promised Land', 2012, además de 'Good Will Hunting') a Martin Scorsese ('The Departed', 2006) pasando por George Clooney ('Suburbicon', 2017), Christopher Nolan ('Interstellar', 2014), Steven Soderbergh ('Contagion', 2011), los hermanos Coen ('True Grit', 2010), Clint Eastwood ('Invictus' 2009) o James Mangold ('Ford v Ferrari', 2019), a Damon le está quedando un currículo más que envidiable.

Ver más: Precuela de Juego de tronos confirmó el personaje de Viserys Targaryen

En su vitrina de estatuillas tiene premio Oscar por ‘Good Will Hunting’ en ‘Mejor guión original’, dos premios Globo por ‘Good Will Hunting’ y ‘The Martian’ en las categorías ‘Mejor guión’ y ‘mejor actor-comedia o musical’ respectivamente; dos galardones en los Premios de la Crítica Cinematográfica por ‘Good Will Hunting’ en mejor guión y artista revelación y el Premio Joel Siegel.

Además de actor y guionista, Damon también ha probado suerte en la producción con mucho acierto en algunos casos, puesto que fue candidato al Óscar a la mejor película por ser uno de los responsables de "Manchester by the Sea" (2016).

Para seguir leyendo: Deadpool 3 convertirá a Ryan Reynolds en el actor mejor pagado del UCM

Casado con la argentina Luciana Barroso desde 2005, con quien tiene cuatro hijas, Damon lleva una vida discreta y fuera de los grandes focos de Hollywood.

Así se ve Matt Damon, un tipo normal y lejos de los escándalos de Hollywood, a sus 50 años:

Ver esta publicación en Instagram Y E S #mattdamon Una publicación compartida de Matt Damon (@mattdamonteam) el 20 Ene, 2017 a las 9:53 PST

Ver esta publicación en Instagram I'm looking at you summer Una publicación compartida de Matt Damon (@matt_damon_official) el 5 Jun, 2020 a las 4:29 PDT

Ver esta publicación en Instagram 📷 Una publicación compartida de Matt Damon (@matt_damon_official) el 16 May, 2018 a las 1:03 PDT