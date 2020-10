Atentan contra el esquema de seguridad de Piedad Córdoba

En diálogo con Caracol Radio, la exsenadora Piedad Córdoba aseguró que su esquema de seguridad fue atacado en la noche de este miércoles en el sur de Bogotá.

“Los escoltas se fueron de mi casa a las 8 de la noche, porque por lo general nunca salgo, sino que los dejo por temor, porque prácticamente yo vivo aquí sola. Yo afortunadamente no estaba en el vehículo. Ellos me dicen que los asaltaron, que eran 10 personas y pues para robar un arma no creo que vayan tantos, además de dispararles como les dispararon”, dijo.

Córdoba además, explicó que durante los últimos días ha recibido varias amenazas que en las próximas horas pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección, pues cree que el ataque no es aislado e iba directamente en su contra.

Uno de los atacantes ya fue capturado por las autoridades.