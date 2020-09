Iván Marulanda anuncia precandidatura presidencial para el 2022

Este martes 29 de septiembre se conoció una carta del actual senador Iván Maruralanda en la que anuncia formalmente su retiro del movimiento Compromiso Ciudadano, liderado por Sergio Fajardo, y expresó que será precandidato presidencial por la Alianza Verde en la contienda electoral del año 2022.

"He dicho a las autoridades del Partido que acepto participar en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la república. Quiero informárselos yo mismo y pedirles que no permitan que esto les debilite en lo más mínimo. Por el contrario, les debe reforzar en su convicción de trabajar y en su voluntad de avanzar unidos alrededor de su líder", señala en la carta.

Marulanda expresó que desde que decidió ingresar a la Alianza Verde, asumió obligaciones políticas que le impiden tener dos filiaciones a la vez.

"Hace algunos meses le manifesté a Sergio Fajardo que había llegado la hora de retirarme de Compromiso Ciudadano y hoy se los transmito a Ustedes con aprecio y respeto. Entre otras cosas, como se los dije desde el día que decidí ingresar a la Alianza Verde, asumí entonces obligaciones políticas que están regladas en normas legales y que me impiden tener dos filiaciones a la vez. Compromiso Ciudadano tiene su camino que comprendo y que no ha querido confundir con otro como el que yo he tomado".

El actual senador de la Alianza Verde destacó el trabajo de Sergio Fajardo, de quien dijo "es una de las figuras más interesantes de la política colombiana de estos tiempos y con razón, sectores importantes del país tienen esperanzas en su desempeño".