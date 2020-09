¿Qué haría Sheldon Cooper ante la pandemia del coronavirus?

La estrella de The Big Bang Theory, Jim Parsons, reveló el padeció coronavirus. El actor contó que junto a su marido, Todd Spiewak, se enfermaron al comienzo de la pandemia. Además de contar su experiencia con el COVID-19, el actor imaginó cómo habría reaccionado Sheldon Cooper si hubiera vivido la pandemia.

"Sí, lo tuvimos. Tom y yo lo tuvimos al principio, como a mediados de marzo. No sabíamos qué era. Pensamos que estábamos resfriados y luego parecía menos probable y finalmente perdimos los sentidos del olfato y el gusto. Nunca pensé cómo el gusto y el olfato pueden desaparecer por completo y cuando estás en cuarentena no hay nada más que hacer que comer. Dios mío, eso fue brutal", contó Parsons en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Fallon preguntó al actor cómo habría llevado la pandemia su personaje en The Big Bang Theory:

"Estaba preparado para esto. Este es el momento que estaba esperando. Hay un episodio, en el que no pensé hasta hace poco, en el que tenía un robot, él tenía una pantalla y un control remoto. Y eso era cuando la gente todavía necesitaba reunirse en grupos, pero él simplemente enviaba eso y se quedaba en su habitación. No me toques, no estornudes. Supongo que estaría bien", respondió.

Tras el final de The Big Bang Theory, Parsons siguió trabajando en la serie 'Hollywood' de Ryan Murphy para Netflix le valió una nominación al premio Emmy.