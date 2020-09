Así se dictan clase en tiempos de pandemia

A propósito de las marchas que se van a llevar a cabo en 15 ciudades del país, a partir de las 10 de la mañana, la profesora Nancy Roa Barrera, quien dicta clase en primaria de la Institución Educativa Jorge Abel Molina en el municipio de El Doncello, Caquetá, le contó a Caracol Radio que esta es una manifestación que también hacen desde la voz de los padres de familia, que expresaron a través de una encuesta realizada por la secretaría de educación departamental del Caquetá su desacuerdo en volver presencialmente a las aulas.

“No fue un capricho de los maestros. Los padres de familia por unanimidad señalaron que no veían viable la decisión, porque las escuelas en el Caquetá y me atrevería a decir que en Colombia, no cuentan con las condiciones de bioseguridad, incluso nosotros no teníamos condiciones salubres antes de la pandemia, cómo será ahora. Aquí en el Caquetá llueve frecuentemente y nos quedamos sin acceso al centro del país, se imagina que el pico crezca, que nos contagiemos, no tenemos cómo llegar a un hospital a recibir tratamiento”, explicó la docente.

Le puede interesar:

Sin embargo, asegura que es innegable las difíciles condiciones en materia de conectividad.

“Nosotros no tenemos una conectividad que garantice que podamos dictar clases de manera remota, incluso cuando la Secretaría de Educación nos ha querido capacitar, llueve y se cae el internet. Nosotros hemos hecho guías físicas, las empacamos y las llevamos a las escuelas, entonces los que pueden nos envían por whatsapp, llevan las guías al colegio, con otros hacemos videollamada, llamada telefónica, estamos monitoreando, pero es difícil”.

Por lo que esta maestra asegura, con nostalgia, que lo que se debe hacer para que las risas y voces de los niños se escuchen de nuevo en las aulas, es mejorar las condiciones tanto de infraestructura como de bioseguridad.