¿Le quedó mejor? Paola Jara y su nuevo pollo sudado para Jessi Uribe

Las críticas para la pareja de música popular Jessi Uribe y Paola Jara no paran, semanas atrás se supo que juntos asistieron una fiesta a pesar de la restricciones que había en Medellín por la COVID-19.

Esta vez, el mismo Jessi volvió a traer un tema que generó bastante controversia y fue un supuesto "Pollo sudado" que hizo Paola Jara, que mereció las peores apreciaciones de los cibernautas y en que se enfatizó en el rompimiento con Sandra Barrios.

Uribe esta vez compartió un stories en Instagram en el cual comparte un nuevo plato de Pollo Sudado. En el video, Jessi dijo "qué belleza, otro nivel", mientras muestra el plato que le hizo esta vez Paola Jara.

En las publicaciones algunos opinaron: "Zanahoria, yuca, mazorquita tierna ,papa criolla ,el guiso y el cilantro: Le falta mucho y mucho es mucho pa' que sea algo a 'otro nivel'", "Echarle color no significa que haya mejorado", "Qué feo estar criticando la comida, y muchos no tienen ni para un huevo en la casa y ustedes pendientes de la cocina de otros" y "no me comería ese sudado que fea presentación aunque sea casero, con solo verlo da asco la cocina".