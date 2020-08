‘Supermán’ López: “No tengo que lamentar nada, pudo ser peor”

El colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Astana) llegó a meta con el susto en el cuerpo tras una primera etapa de múltiples caídas, pero "contento porque no hay nada que lamentar y pudo ser peor".

"Ha sido un día con bastantes caídas, en un recorrido peligroso, con descensos, mucha pintura en el asfalto, pasos de cebra, todo eso mezclado con tensión, la lluvia. Todo ha influido para que nos fuéramos todos al suelo", señaló en meta el líder del Astana.

López comentó su percance al salirse de una curva e ir a parar contra una señal de tráfico.

"A mí también me tocó caerme. Menos mal que no hay que lamentar nada importante, pudo ser peor. Me fui contra una señal de tráfico. He llegado a meta, eso es lo importante", dijo.