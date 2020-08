Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas a juicio por otro secuestro extorsivo

La dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos, de la Fiscalía, en su resolución de acusación, que Caracol Radio conoció en exclusiva, determinó que el coronel retirado del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, es coautor del delito de secuestro extorsivo agravado, del cual fue víctima, Martha Cecilia Velásquez Álvarez, en el año 1999.

También ordenaron mantener vigente la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra.

Esta es la tercera condena por secuestro extorsivo que recibe Plazas Acevedo, una de 40 años por el secuestro y el asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari, otra de 27 años de cárcel por el secuestro del empresario Wilson Martínez, y el tercer proceso que está en curso.

La justicia tiene probado que cuando Jorge Eliécer Plazas Acevedo, era el jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, conformó un grupo delincuencial para secuestrar con fines económicos.

Desde el año 2018 está acogido en la JEP, por casos como la Mascare de Mapiripán y el asesinato de Jaime Garzón, pero sus casos de secuestro no fueron admitidos porque no tienen relación con el conflicto armado, y le han negado la libertad condicionada porque no ha querido hacer ningún aporte de verdad. Las víctimas han pedido su expulsión del tribunal de paz.