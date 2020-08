¿Otra vez con Ancelotti? James llegaría al Everton de la Premier

Siguen creciendo los rumores de James Rodríguez y su posible llegada a la Premier League de Inglaterra. A los supuestos intereses del Manchester United y el Arsenal se le sumaría ahora la intención del Everton por fichar al colombiano.

La buena relación con Carlo Ancelotti que dejó el volante colombiano tras su primera etapa en Real Madrid y el posterior paso al Bayern Múnich, también bajo el mando del DT italiano, sería clave para que James se vista en la siguiente temporada con los colores del Everton.

Según The Telegraph, las conversaciones entre los Toffes y el Real Madrid están adelantadas para que el colombiano llegue, no cedido, sino tras una compra total del pase.

No es un secreto que James quiere salir del Real Madrid tras una temporada en la que no tuvo protagonismo en el equipo, al punto que le pidió al técnico Zinedine Zidane no ser tenido en cuenta para convocatorias, pues era claro que no iba a tener minutos en cancha.

Entre tanto, otros clubes que suenan como posibles destinos del 10 de la Selección Colombia son el Atlético de Madrid y hasta el Galatasaray de Turquía, donde compartiría camerino con otro de los capitanes de la Tricolor, Falcao Farcía.