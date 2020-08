Las grandes figuras que dejaron el fútbol colombiano en la pandemia

La crisis ecónomica ocasionada por el COVID-19 tocó severamente a los equipos del fútbol colombiano, quienes debieron vender o ceder a sus principales figuras al fútbol internacional, o en el peor de los casos, no tuvieron como sostenerles el sueldo.

Si bien todos los equipos del FPC se vieron afectados, cuadros como América, Millonarios, Medellín, Santa Fe y el mismo Atlético Nacional han perdido algunos de los jugadores más llamativos de la Liga.

América de Cali: El vigente campeón del fútbol colombiano es quizás el equipo más afectado durante la pandemia. El cuadro 'Escarlata' no pudo retener a su técnico Alexandre Guimaraes, quien actualmente se encuentra a la espera de volver a dirigir; en su lugar llegó Juan Cruz Real.

Al técnico se sumó el goleador del equipo Michael Rangel, quien volvió al Junior, dueño de sus derechos deportivos, pero se le busca una salida en el fútbol internacional. Otra de las grandes figuras que dejó el equipo fue el argenitno Matías Pisano, quien emigró al Al-Ittihad Kalba de la Liga Árabe del Golfo. A ellos también podría sumarse Duván Vergara, a quien busca venderse al fútbol del exterior.

Atlético Nacional: Pese a que el cuadro 'Verdolaga' logró retener la mayor cantidad de su nómina, el cuadro antioqueño debió adelantar la venta de Daniel Muñoz, capitán y uno de los principales prospectos del fútbol colombiano. El jugador fue adquirido por el Genk de Bélgica a cambio de una cifra cercana a los 5 millones de euros.

Millonarios: El cuadro 'Embajador' no pudo retener a su principal figura, el portero venezolano Wuilker Fariñez, quien aunque sigue siendo propiedad del equipo, fue cedido a préstamo un año al Lens de Francia con opción de compra. A Fariñez se suma la partida del costarricense José Guillermo Ortíz, goleador del equipo el semestre pasado y al que no pudo extendersele un préstamo. El 'Tico' partió a Vietnam, para fichar por el Ho Chi Minh City FC.

Independiente Medellín: El 'Poderoso' perdió a sus máximos valuartes en el mediocampo con la salida de Andrés Ricaurte y el argentino Adrián Arregui. Ricaurte fue vendido al Dallas FC de la MLS; Arregui, quien sufrió la muerte de su padre, pidió estar cerca de su familia, motivo por el cual el cuadro antioqueño lo cedió 18 meses a préstamo a Huracán.

Independiente Santa Fe: El conjunto 'Cardenal' perdió, de momento, a su principal figura, el volante argentino Fabián Sambueza, con quien no pudo llegar a un acuerdo económico para renovar su contrato; no obstante, aún no se encuentra descartado del todo y puede que ante las pocas ofertas del fútbol internacional y la imposibilidad de ser fichado por otro equipo colombiano, continúe en el conjunto capitalino.