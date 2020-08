Al menos 110 futbolistas no recibieron salario durante la pandemia

La pandemia del COVID-19 generó un panorama no vivido en el fútbol colombiano anteriormente. Los equipos, ante la falta de ingresos y cancelación de algunos contratos de patrocinio, se vieron obligados en acordar con sus jugadores rebajas en el salario, mientras que otros vieron como la solución más fácil suspender de manera temporal los contratos.

Según confirmó Acolfutpro, Once Caldas, Atlético Bucaramanga y Jaguares de Córdoba fueron los equipos de primera división que "acordaron" una la licencia no remunerada con sus jugadores. A estos se les suma Deportes Tolima, que suspendió el contrato de tres jugadores que no aceptaron la rebaja de salario ofrecida, y América de Cali, que hizo lo mismo con Juan Pablo Segovia, Matías Pisano y Pedro Franco. Los dos últimos salieron del equipo 'Escarlata' en medio de la pandemia.

Por otra parte, en la segunda división, según Acolfutpro, solamente Real San Andrés acordó la licencia no remunerada con sus jugadores y Leones de Itagüí suspendió el contrato de un jugador que no llegó a un acuerdo en la rebaja salarial.

Sin embargo, otro de los fenómenos generados por la pandemia fue la del vencimiento del contrato en algunos jugadores que al día de hoy no se conoce su nuevo destino. Algunos de los casos más nombrados son los de Deivy Balanta, José Luis Moreno, Óscar Barreto en Millonarios FC, Héctor Quiñones en el América de Cali y Maicol Balanta en Independiente Medellín.

Vale la pena recordar que para el reinicio del campeonato los clubes tendrán la posibilidad de inscribir 30 jugadores y podrán entrenar jugadores que sean mayor de 14 años y se demuestre que son considerados como futbolistas profesionales.