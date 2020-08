Solano: "Una de las metas es igualar o superar a Rentería y Cabrera"

El beisbolista barranquillero Donovan Solano, quien brilla en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, dialogó con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde habló de su presente temporada y de su deseo de superar lo hecho por Édgar Rentería y Orlando Cabrera en la MLB.

"Una de las metas es igualar o superar lo hecho por Rentería o Cabrera en las Grandes Ligas", comentó Solano.

Actualmente, el barranquillero cuenta con uno de los mejores promedios de bateo en las Grandes Ligas, al respecto explicó: "Hay hits que he conectado que ni yo sé cómo los he conectado, realmente es gloria de Dios".

Mientras que de su experiencia con el guante dijo: "Con el guante no me he sentido muy bien, he cometido cinco errores. Creo que Dios me está enseñando algo".