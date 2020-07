Defensa de Uribe dice que Cadena fue extorsionado

En un comunicado, la defensa del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, calificó de "falso testigo" al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, hoy uno de los principales testimonios de la Fiscalía contra el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar.

El comunicado, reza que: " No sólo distintos medios de comunicación dieron a conocer el audio extorsivo que este (Carlos Enrique Vélez) le dirigió a Diego Cadena en donde manifiesta estar listo para mentir en su contra, ante la Corte, sino que se dio a conocer que el propio Vélez, 7 meses antes de conocer a Cadena, ya había dado, bajo la gravedad de juramento y ante la Corte Suprema de Justicia, la misma versión que por el escrito le dio al abogado Cadena cuando lo visitó por primera vez en la cárcel de Palmira.

En la audiencia de imputación de cargos que se celebró el pasado lunes, el fiscal del caso dijo que la versión de que el exparamilitar haya extorsionado al abogado Cadena y a su socio no es creíble, porque tal delito nunca se denunció.

"El doctor Diego Cadena, después de haber entendido aparentemente que estaba siendo víctimas de extorsión no denunció los hechos por una simple razón, y esto también es un elemento material probatorio que muestra cómo sí es creíble la versión de estos dos testigos.

El doctor Cadena simplemente manifestó que le daba miedo presentar una denuncia en contra del señor Carlos Enrique Vélez, por las acciones que pudiera ejecutar en contra del abogado Juan José Salazar, porque aparentemente a quien amenaza es al ciudadano Juan José Salazar, a quien le hace el cobro extorsivo.

Pero resulta su señoría poco creíble, que después de ejecutarse una acción de esta naturaleza por parte de un testigo que se consideraba como de vital importancia para la defensa de su cliente (Álvaro Uribe) no se le informe a la Corte Suprema de Justicia esta irregularidad,no se le informe a la corte de que se ejecutaron unos pagos por temas de viáticos y ayudas humanitarias; no se le informe a la honorable Corte Suprema, que ahora este testigo está ejecutando actos de extorsión en contra de estos dos abogados, no se le informe al cliente (Álvaro Uribe) su señoría una situación de esta naturaleza que podría poner en riesgo su investigación, su nombre". aseguró el fiscal Daniel Hernández.

Este viernes continúa la audiencia contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, por presunta compra de testigos.

