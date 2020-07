Terreno en El Copey, lugar de interés para buscar personas desaparecidas

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, sostuvo una reunión virtual con el alcalde El Copey, Cesar, Francisco Meza, y le solicitó proteger ese terreno en donde se han realizado excavaciones para sepultar a las víctimas del COVID-19. La Policía tiene que acordonar el lugar inmediatamente.

En dicho terreno se hallarían personas desaparecidas en medio del conflicto armado y, por lo tanto, se declaró como una zona de interés para la búsqueda y por eso se deben custodiar los cuerpos que allí se encuentren.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, prestarán asesoramiento a la Alcaldía municipal de El Copey, a través de una mesa técnica para definir el manejo de los cuerpos de manera que no corran riesgos las personas desaparecidas que podrían encontrarse en este terreno.

Esta entidad entregó unas recomendaciones entre ellas: no retirar, movilizar o trasladar cadáveres no identificados o cadáveres identificados no entregados que están dispuestos en bóvedas o en fosas registradas; no depositar cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 en fosas ocupadas; disponer de espacios suficientes y adecuados (fosas individuales o bóvedas), para la correcta disposición de cuerpos de personas fallecidas por coronavirus, y documentar el manejo y disposición de los cuerpos, entre otros.

Esto es para logar preservar los cuerpos y poder iniciar el proceso de identificación y posterior entrega digna a sus familiares.