Tensión en el Centro Democrático por presidencia de Comisión Sexta

La elección de la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del Senado se convirtió en toda una controversia. Según los acuerdos políticos, la presidencia de esa célula legislativa, le correspondía al Centro Democrático, colectividad que aseguran fuentes, luego de un proceso de escogencia interna, postuló a la senadora Ruby Chagüi.





Sin embargo, cuando empezó la elección de la Mesa Directiva en la comisión, senadores de partidos como la Alianza Verde, Farc, el Liberal y Conservador, postularon a la congresista Amanda Rocío González, quien finalmente terminó elegida y no Ruby Chagüi, la persona escogida por el Centro Democrático para ocupar ese cargo.

Si bien Amanda Rocío González es del Centro Democrático, la molestia surgió porque, pese a la decisión del partido, la senadora de Casanare, no rechazó la postulación.

El tema generó molestia en sectores del partido, a tal punto que el líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe, se pronunció sobre lo ocurrido.

"El partido hizo todos los esfuerzos para un acuerdo entre las dos senadoras que aspiraban, ambas aceptaron una votación de los senadores de la bancada, nada dije yo, no voté, no insinué, nunca tomo partido, otros dos senadores no votaron, el resultado Ruby 9 y Amanda 7, deben respetar los estatutos del partido", indicó Uribe.

La molestia interna es tal, que la Comisión de Ética del Partido abrió investigación a la senadora Amanda Rocío González.