Cristian Zapata y Genoa salen del descenso: triunfo clave ante Spal

Con el colombiano Cristian Zapata de titular en la defensa, el Genoa sumó un trascendental triunfo por 2-0 este domingo en el estadio Marassi contra el Spal, colista, lo que, unido al empate del Lecce ante Cagliari (0-0), le permitió salir de la zona de descenso de la Serie A italiana.

Zapata, de 33 años, fue titular por segundo partido consecutivo y acabó el encuentro manteniendo a cero la portería de su equipo, que suma ahora un punto de ventaja sobre el Lecce, antepenúltimo, que descendería a la Serie B (Segunda División).

El equipo genovés, entrenado por Davide Nicola, disputó un choque directo por la permanencia, pues lo encaraba ubicándose en la zona roja de la tabla ante un Spal que tenía una de sus últimas oportunidades para mantenerse en Primera División.

El veterano delantero macedonio, Goran Pandev, adelantó al cuadro local en el minuto 24’, al aprovechar una asistencia del español Iago Falque; y el danés Lasse Schone sentenció el encuentro al comienzo de la segunda parte (54’) con su especialidad: un excelente cobro de tiro libre.

Genoa jugó un partido sólido, y la ventaja pudo ser aún mayor si Iago Falque no hubiese fallado una pena máxima con el resultado de 1-0 en el marcador. Los penaltis no son aliados del equipo genovés este año, pues con este ya son cinco los fallos desde los once metros.

Esa acción se quedó en una anécdota y Genoa tomó aire, pues llevaba cinco partidos sin victorias en un tramo final de Serie A de alta tensión en la lucha por mantener la categoría.