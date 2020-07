“James es un jugador importante, siempre lo ha demostrado”: Zinedine Zidane

El centrocampista colombiano James Rodríguez cumple 29 años en su momento más bajo en el Real Madrid, sin entrar en los planes de Zinedine Zidane en la recta final de la temporada y contando los días para cerrar su etapa en el club.

No hubo regalo para James de Zidane que ya no cuenta con su jugador desde que le pidiese no acudir convocado a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en San Mamés. La etapa del colombiano en el Real Madrid está a días de ver el fin, con el club buscando una salida en el fútbol europeo para liberarse de la ficha del jugador en el año de contrato que le resta.

El Real Madrid felicitó a James tanto en su web como en las redes sociales con una noticia y un vídeo de acciones brillantes del jugador. Destaca que está en su cuarta temporada tras llegar a la casa blanca en el verano de 2014, con una salida ya con Zidane en el banquillo al Bayern Múnich entre medias.

"James es un jugador importante, siempre lo ha demostrado", sigue defendiendo Zidane en rueda de prensa pese a que después de sus comparecencias deja fuera de la convocatoria al colombiano. "Es jugador nuestro de todas formas aunque se puede decir lo que se quiera".

"Hoy cumple años, lo primero felicitarle, es un jugador de la plantilla. Es verdad que hay unos que juegan más y otro menos pero yo no voy a despreciar a ningún jugador. Todos son importantes y aportan al equipo", añadió el técnico francés.

Horas después James no figuraba en la convocatoria para el partido decisivo de la Liga española en Granada. "No sé si va a viajar a Granada pero cuento con todos los jugadores que tengo, luego hay cosas que pasan pero yo cuento siempre con los jugadores", insistió Zidane.

James ha disputado 125 partidos con la camiseta del Real Madrid, en los que marcó 37 tantos y repartió 41 pases de gol. Ha conquistado ocho títulos con dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España.