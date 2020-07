Los eventos musicales más importantes del mundo cancelados por coronavirus

La música es una de las industrias más afectadas en esta época de coronavirus. En menos de dos meses, la humanidad pasó de disfrutar de un concierto rodeado de personas, a ver un artista a través de una pantalla, presentándose desde su casa.

Estos son cinco de los eventos musicales más importantes del mundo cancelados o aplazados por el coronavirus:

1. Ultra Music Festival - Miami, Estados Unidos.

El festival más popular de música electrónica que se venía realizando en Miami desde 1999, fue uno de los primeros en tomar la decisión de posponer el evento un año, indicando que en 2020 no se llevaría a cabo la versión del Ultra en la ciudad.

La nueva fecha del Ultra Music sería el 26, 27 y 28 de marzo 2021.

2. Coachella - California, Estados Unidos.

El pasado 10 de junio, los organizadores de uno de los festivales más grandes del mundo confirmaron que durante este año no se realizará la versión del festival a causa de la pandemia del COVID-19.

El evento estaba previsto inicialmente para realizarse en abril y en principio se pospuso hasta octubre. Ahora, el evento quedó programado para abril del 2021.

Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean encabezaba el line up del evento.

3. Tomorrowland - Boom, Bélgica.

El festival más importante de música electrónica en Europa no realizará su versión este año. Sus organizadores anunciaron la cancelación del evento y la edición número 16 se llevaría a cabo del 16 al 18 y del 23 al 25 de julio de 2021.

Armin Van Buuren, Steve Aoki, Don Diablo y Dimitri Vegas eran algunos de los artistas más importantes del Tomorrowland 2020.

Recordemos también que el Tomorrowland Winter 2020, que se realizaría en Francia, también anunció su cancelación durante este año.

4. Lollapalooza - Chile y Argentina.

Los organizadores del festival decidieron cancelar su realización durante este año en ambos países. Los eventos se llevarían a cabo en el mes de marzo.

Los dos países confirmaron la reprogramación de los eventos para el mes de noviembre, pero todo depende del comportamiento de la pandemia en el mundo.

Los legendarios Guns N'Roses, Lana del Rey y The Strokes, encabezaban el cartel tanto en Chile como en Argentina.

5. Festival Estéreo Picnic - Bogotá, Colombia.

Los realizadores de uno de los eventos musicales más importantes para los colombianos confirmaron que la versión 2020 del Festival Estéreo Picnic, programada para abril de este año, quedó aplazada para el próximo 4, 5 y 6 de diciembre.

Recordemos que Guns N' Roses, The Chemical Brothers y The Strokes encabezaban el cartel de este año. La buena noticia es que estos artistas siguen confirmados para las nuevas fechas del FEP.

Además de estos festivales, muchos artistas han tenido que cancelar sus conciertos y giras a causa de la pandemia, esperando con incertidumbre el futuro de la industria musical.