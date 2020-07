Temas musicales más influyentes en los videojuegos

El industria de los videojuegos sigue fuerte en esta época de confinamiento, convirtiéndose en una de las rentables por su completa y variada oferta para todos los gustos. Así pues, cada vez son más las personas que se interesan por conocer más sobre este tema.

Sin embargo, títulos tan populares como Super Mario Bros, The Legend of Zelda o Tetris no habrían sido lo mismo sin un buen apartado sonoro, que terminó por completar toda la experiencia.

Al final, las empresas desarrolladoras siguieron sacando más juegos al mercado, y en la actualidad siguen liderando los listados de ventas en distintos países del mundo.

En Caracol Radio hicimos un recuento de las más influyentes en el mundo de los videojuegos:

1. Halo: Combat Evolved

>Tema principal: Opening Suite de Martin O'Donnell y Michael Salvatori

> Lanzamiento: 15 de noviembre de 2001 para en Xbox/ Pc

> La franquicia Halo ha vendido más de 65 millones de copias

2. Super Mario Bros

>Tema principal: Mario's big Aventure - Go go Mario

>Lanzamiento: 13 de septiembre de 1985 para NES(Nintendo Entertainment System)

>Compuesto por el japonés Kōji Kondō, reconocido por sus bandas sonoras para varios videojuegos como 'The Legend of Zelda'.

>Suma más de 48 millones de copias vendidas

3. The Legend of Zelda

>Lanzamiento: 21 de febrero de 1986 para la Famicom Disk System

> Compuesto también por Kōji Kondō junto a Nobuo Uematsu

> 6.5 millones de copias vendidas en el mundo

>The Legend of Zelda busca transmitir una atmósfera llena de aventuras y secretos para los jugadores.

4. Tetris

>Lanzamiento: 6 de junio de 1984

>Su tema central nació a partir de ‘Korobeiniki’, canción muy sonada en los pueblos rusos

>‘Korobeiniki’ fue creado también partir de un poema de Nikolay Nekrasov

>Hirokazu Tanaka fue el que terminó incorporando el tema musical en la versión de Tetris de Game Boy, el más conocido por todos.

>Ha vendido más de 170.000.000 de copias en versiones para consola y dispositivos móviles.

5. Grand Theft Auto V

>Lanzamiento: 17 septiembre de 2013 para PS3, PS4, Xbox 360/ One, PC

>Tema principal: Welcome to Los Santos

>Compuesto por: Freddie Gibbs y MC Eiht

>Ha vendido más de 110.000 millones de copias alrededor del mundo