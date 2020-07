Desde enero de 2020, cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus (COVID – 19) el mundo ya no era el mismo. Primero fue China, luego Italia, España y Estados Unidos. En Latinoamérica y, particularmente, en Colombia comenzamos a darnos cuenta a finales de marzo que no éramos inmunes y que apenas entrábamos en la curva, como se suele hablar de Covid-19. Es así como aún este mes, julio, cuando algunos países presentan una curva descendente, nuestras ciudades cada día superan el anterior en términos de casos positivos. En respuesta a esta situación, la mayoría de los países han usado la cuarentena y el confinamiento para frenar la propagación o, al menos, evitar que colapse el sistema hospitalario. Este hecho ha llevado, entre otras cuestiones, al cese del aparato productivo lo que hoy tiene a familias e individuos en situación de calamidad económica llevándolos a prescindir de cuestiones prioritarias de su canasta básica. Dentro de esto se encuentra la educación. Este hecho es especialmente marcado en poblaciones de estratos 1, 2 y 3, cuyos hijos, o ellos mismos, tienen que dejar a un lado sus estudios para poder comer. El problema de esto es que entran en un círculo vicioso de difícil salida que los lleva a ser cada día más pobres. Sin educación no hay transformación ni económica ni social. Es un hecho comprobado sobre el cual no se necesita referenciar a nadie porque todos lo palpamos. En tal sentido, la Corporación Universitaria Americana invita al sector empresarial y gubernamental a buscar juntos salidas para impedir la entrada al nefasto círculo vicioso de más pobreza que genera la falta de educación. De eso se trata el Foro responsabilidad social y educación: Retos Covid-19



Día: miércoles 15 de Julio

Hora: 11:00 a.m.

Canales de Transmisión: Facebook, Youtube, pagina web de Caracol.

Moderador: Martín Tapias, director sistema informativo

Panelistas:

· Dra. Alba Lucía Corredor Gómez, Rectora Nacional de la Corporación Universitaria Americana

· María Catalina Ucrós Gómez - Secretaria de Educación Departamental

· Jorge Segebre: Presidente de CAMACOL Atlántico