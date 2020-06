Solo el 12,7% de pacientes con cáncer recibe los medicamentos en su casa

El segundo informe de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana), tiene como fin dar a conocer los principales riesgos, limitaciones y dificultades que enfrentan los pacientes con cáncer en medio de la pandemia. Este reveló que el 81% de los pacientes mayores de 18 años no está recibiendo medicamentos ni otros servicios ambulatorios a domicilio.

Además, el 51.9% sigue presentando alguna dificultad para acceder a los servicios de salud. Las principales fallas se encuentran en la cancelación de citas con especialista por parte de la IPS/EPS, la demora en la entrega de medicamentos y en la cancelación o aplazamiento de quimioterapia. La principal preocupación de los pacientes es no saber su condición de salud actual.

En cuanto al panorama infantil, la situación no es diferente. Según el estudio, no se están entregando medicamentos ambulatorios a domicilio para el 93% del total de niños que reportaron requerir este servicio, el argumento principal es que la prioridad son los adultos mayores. Los padres se sienten vulnerables ya que al salir no solo ellos se exponen al virus, si no que también están exponiendo a sus hijos.