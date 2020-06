En este episodio libre de Spoilers Juanca y Luisca hacen su análisis del lanzamiento más importante de lo que va del año, The Last Of Us 2. Nos cuentan sus sensaciones al enfrentarse a una historia envolvente y desafiante, además de discutir cómo ven los detalles técnicos y mucho más, bienvenidos.

Para escuchar:

Introducción a nuestro viaje (1:36)

Un viaje visual (7:39)

Un viaje sonoro (14:14)

Un viaje mejorado (jugabilidad) (21:28)

Un viaje emocional con algunos spoilers (31:06)

El viaje concluye (41:35)

¿Qué estamos jugando? además de The Last Of Us 2 (45:00)

¿Queremos saber qué pensaron de este episodio? les gustó? ¿no les gustó? ¿les gustó el juego? ¿no lo han jugado pero quedaron interesados? cualquier cosa que tengas en tu mente dila en nuestras redes twitter @Juancaortiz14 @Luisca_Guerrero y @pantalleros_ con el #PantallerosELPODCAST. También aceptamos mensajes directos y comentarios en nuestras cuentas de Instagram @juancaortiz14 y @Luisca_Guerrero