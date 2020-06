“Las ganas de democracia permitieron la paz con el M-19”

Tras el lanzamiento del libro de Rafael Pardo que recopila el camino a la paz con el M-19, personalidades políticas que participaron en el proceso y que desarrollaron un foro de discusión del libre, concluyeron que esta firma fue la clave para que el país llegara a la constitución de 1991.

Malcolm Deas, historiador inglés, moderó la charla y recordó que el libro demuestra que "no es fácil hacer la paz. Es necesaria la paciencia y mucha lucidez y hay que tragar sapos como el silencio porque algunas cosas de la historia dejan de mencionarse". Deas estimó que el auge de las guerrillas, motivada también por la revolución cubana, "favoreció a la derecha para impulsarse, pero no contribuyó a la mejoría del país".

Otty Patiño, ex miembro del M-19, de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y politólogo explicó que "decir que el conflicto existe por la guerrilla desconoce la crisis estatal por la que pasó el gobierno en los años 80. No era simplemente una crisis por una amenaza de actores armados. (El conflicto) existe no solo por expresiones armadas, sino porque el régimen es excluyente y el país ya no cabe en las instituciones. Todos esos factores se juntaron en este momento".

Patiño resaltó que el M-19 surgió por un fraude electoral y no por la revolución cubana así como las Farc fue resultado del conflicto liberal y conservador y concluyó que una vez el estado comienza a negociar, "le reconoce algo de legitimidad a su interlocutor" lo que permite un mejor diálogo.

Ricardo Santamaría, exconsejero presidencial para la Seguridad, concluyó que el hecho de que exfuncionarios como Rafael Pardo escriban "es bastante beneficioso para el país" y estuvo de acuerdo en que el gobierno de Virgilio Barco fue complicado y turbulento con hechos como la bomba a El Espectador y el genocidio de la Unión Patriótica.

Santamaría detalló que "la paz fue clave para que el país avanzara y sobreviviera con democracia. La paz fue la esperanza" y esto se demostró cuando en las elecciones, que ocurrieron el mismo año que se firmó la paz, el M-19 equilibró votos con el partido conservador y liberal, lo que significó un apoyo absoluto del país a la paz".