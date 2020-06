Expulsión de integrantes evidenciaría divisiones en partido Farc

Las diferencias en el partido Farc parecen cada vez más fuertes. Esto quedaría en evidencia con la expulsión de 4 integrantes de ese partido, entre los que está Andrés Paris y Fabián Ramirez, quienes han dejado ver reparos con el actual líder del partido, Rodrigo Londoño.

Según fuentes de ese partido, la Comisión de Ética en las últimas horas recomendó la expulsión de estos integrantes del partido. Sin embargo, estos aún no habrían sido notificados.

En todo caso, algunos líderes del partido no reconocen la comisión de ética y la decisión de sacar a estas personas. Así lo dejó ver Israel Zuñiga.

"Hoy lo que está en cuestión es que acogiéndonos a la reglamentación a la cual nos comprometimos en el momento de la firma del acuerdo, la Comisión de Ética y el actuar del partido en general, debe estar signado por esos preceptos legales. Entonces, la Comisión de Ética que hace las recomendaciones, no está debidamente conformada dado el hecho de que el 50% de quienes hoy están en ella no fueron los que eligió el congreso fundacional del partido y el consejo nacional de los comunes no tiene la potestad para reemplazarlos sino el Congreso...", indicó a Caracol Radio Zuñiga.

En el caso de Andres Paris, este estuvo en la Habana durante los acuerdos de paz. También fueron expulsados Benedicto de Jesis González y Ubaldo Enrique Zuñiga.

Según fuentes del partido, las personas expulsadas estarían generando algunas divisiones al interior de este.