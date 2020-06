En este episodio Juanca y Luisca nos comparten sus reacciones de la presentación de la Play Station 5 y de los juegos que saldrán con ella. Nos cuentan lo que están jugando y mucho más. En el Pantallero invitado tenemos a nuestro oyente y Santiago Niño @maknua123 que nos pregunta si los juegos de hoy son más fáciles que los de antes? ¿ustedes qué piensan?

PD: Al momento de grabar este episodio, no estaba claro si el juego Spiderman Miles Morales iba a ser una secuela, una expansión o un spinoff del primero. Horas después nos enteramos que, si es un juego en solitario, protagonizado por Miles Morales, no es una secuela ni una expansión del primero. O sea que si es una especie de SpinOff como lo fue Uncharted: The Lost Legacy para la franquicia Uncharted

Para escuchar:

Presentación PS5 (2:20)

Grand Theft Auto V (3:38)

Spiderman Miles Morales (6:16)

Gran Turismo 7 (9:17)

Ratchet And Clank, Rift Apart (10:48)

Project Athia (12:38)

Stray (14:01)

Returnal (16:17)

Sackboy A Big Adventure (17:22)

Destruction All Stars (19:17)

Kena Bridge Of Spirits (20:44)

Goodbye Volcano High (21:28)

Oddworld Soulstorm (22:30)

Ghostwire Tokyo (23:22)

Hitman 3 (24:22)

Bugsnax (29:21)

Demon's Souls (30:21)

Deathloop (31:22)

Resident Evil 8 (32:52)

Pragmata (36:22)

Horizon Forbbiden West (37:28)

Revelación consola PS5 (41:33)

Pantallero Invitado (49:09)

¿Qué estamos jugando? (55:00)

Inspirados en nuestro amigo Santi, les preguntamos... ¿Los juegos ahora son más fáciles que antes? Escríbenos a nuestras cuentas de twitter @Juancaortiz14 @Luisca_Guerrero y @pantalleros_, o simplemente opina de lo que escuchaste en este episodio para leer Tus mensajes con el #PantallerosELPODCAST. También aceptamos mensajes directos y comentarios en nuestras cuentas de instagram @juancaortiz14 y @Luisca_Guerrero.