Centrales obreras dicen “NO” al pago de trabajo por horas

Las centrales obreras rechazan la propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, de una contratación por horas como una forma de estabilizar el empleo, afectado por las medidas del COVID-19 en el país.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, afirmó que es muy preocupante que cada vez que se habla de reforma laboral, lo se quiere es afectar la calidad de vida de los trabajadores colombianos.

"Frente al tema del trabajo por horas, NO, porque no están claras las reglas del juego,, no se sabe exactamente qué es lo que se pretende, dicen que es para generar más empleo, pero de qué calidad, y menos cuando se hace aprovechando la pandemia. Definitivamente, no, a la reforma laboral, dijo Gómez.

Agregó, "con todo respeto por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, donde yo le quiero decir, que sí hay un sector que se ha visto favorecido con las situaciones que hemos tenido en cuarentena, es el comercio, particularmente, la línea de supermercados".

Por su parte el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, manifestó que la única forma de estimular y salvar el empleo, es sobre la base de que el país tome la decisión de una vigorización de la producción agraria, la producción industrial y agroindustrial, es decir, la dinamización a fondo de todo el aparato productivo nacional.

" Eso tiene una consecuencia, es que ese empleo con derechos garantiza los recursos en los bolsillos de los colombianos, para estimular el consumo, en donde sale beneficiado otro sector vital de la economía, cómo es el de los bienes y servicios y el comercio", afirmó el dirigente sindical.

Finalmente, dijo que es falsa la premisa del presidente de Fenalco y muchos de los gremios del Consejo Gremial, de pretender, que el empleo se dinamiza precarizando el empleo.