Fenalco hace urgente llamado a los alcaldes para reabrir el comercio

Como extremadamente crítica calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la situación de las empresas del comercio a 67 días del inicio del confinamiento nacional y más preocupante aún, con los anuncios de algunos alcaldes de ampliar la cuarentena y no permitir la apertura de nuevos sectores desde el primero de junio, entre ellos el comercio, como estaba programado por el Gobierno Nacional.



“Las consecuencias económicas y sociales, de continuar cerrado el comercio en el país serán dramáticas, las empresas no aguantan una semana más y como lo vimos hoy con las crudas cifras de desempleo del DANE que registran un aumento de 19,8% para el cuarto mes a nivel nacional, mantener los puestos de trabajo sin vender se hace cada vez más difícil”, afirmó el vocero de los comerciantes”.

El presidente de Fenalco hizo un llamado a todos los alcaldes, sobre quienes recae la responsabilidad de establecer las condiciones de gradualidad, para que faciliten y agilicen la apertura de los sectores y continúen cuidando la salud de los colombianos sin descuidar la salud de las empresas, que se encuentran a estas alturas gravemente afectadas. “ Si seguimos así, próximamente en Colombia habrá más afectados por hambre y desempleo, que por coronavirus”.



Así mismo, manifestó que no es justo que se castigue al comercio formal que se ha venido preparando cuidadosamente para implementar todos los exigentes protocolos de bioseguridad establecidos, asumiendo grandes inversiones, mientras que el foco del covid-19 está en las calles.



“Es con pedagogía, control y ejerciendo la autoridad como se reducirá el contagio, no castigando a los comerciantes formales”, agregó Cabal Sanclemente.



DÍA SIN IVA



Con respecto al primer día sin IVA programado para el próximo 19 de junio, Jaime Alberto Cabal afirmó que no tiene sentido perder el esfuerzo del Gobierno Nacional para esta fecha, si el comercio permanece cerrado los primeros 15 días del mes, como es el caso de Bogotá, por lo que sería muy difícil prepararse para atender la demanda de la ciudad en este día.