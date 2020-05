Colombia cuenta con 5.9 millones de micronegocios: DANE

Colombia cuenta con 5.9 millones de micronegociosesto antes de iniciar el aislamiento obligatorio para hacer frente al coronavirus, aseguró el subdirector del DANE, Ricardo Valencia.





Dijo que las actividades que desarrollan están el cultivo de mandarinas, panadería, confección de ropa, tiendas, ventas por catálogos, ventas ambulantes, mototaxismo, taxis, asesorías contables, médicos por cuenta propia, odontólogos, explotación de minería, restaurantes, ventas de minutos de celulares, peluquerías y cafés internet.

De acuerdo con el DANE, el 87,6% de los propietarios son trabajadores por cuenta propia y el 12.4% es un empleador. Los sectores de la economía donde se concentran el mayor número de micronegocios se encuentran en el comercio, agricultura, industria y actividades artísticas.

En el informe se logró establece que el 62,4% de los propietarios de estos establecimientos son hombres y un 37,7% mujeres. La principal razón de la creación del negocio es por no tener ingresos y una oportunidad de negocio y por una tradición familiar.

La mayor parte de los micronegocios tienen más de 10 años de existencia y se ubican primordialmente en un 27.6% en una vivienda, 14.6% en un local comercial, seguido por una actividad puerta a puerta, ventas ambulantes, vehículo y la construcción.

El subdirector del DANE destacó que la mayor parte de los propietarios de estos negocios no tienen RUT, internet, no cuentan con dispositivos electrónicos, no usan el celular y guardan las ganancias debajo del colchón.