No cobrar IVA en arriendos comerciales debería extenderse más: experto

Ante la medida anunciada por el Gobierno Nacional, con la que se extiende, hasta el 31 de julio, el no cobro del IVA a los contratos de arriendo comerciales, el experto del sector inmobiliario y socio de Nexus Capital Partners, Fuad Velasco, indicó que es una acertada decisión, que necesitaban los comerciantes.

"Hay sin duda una afectación muy grande en el comercio, en los comerciantes. Al estar cerrados y no haber consumo, financieramente han tenido un impacto grande. Lo que pasa es que ese impacto, que ha llevado a los arrendatarios a no pagar los arrendamientos, y a pedir concesiones de descuentos o plazos, también afecta a los arrendadores, dueños de los locales, que pertenecen a la misma cadena de comercio", dijo Velasco en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio.

Acto seguido aseguró que "se ha vuelto un debate de quién debe asumir estas pérdidas, pero en mi opinión, toca compartir entre todos, este impacto. No puede ser solamente ni el arrendatario ni el arrendador. Por eso, esto es lo que debe hacer el Gobierno, en lugar de interferir en contratos privados para decidir quién debe salir afectado y quién puede salirse del contrato".

Por lo que consideró que "la mejor manera de hacerlo es que el Estado asuma parte de estas pérdidas, descontando el IVA, que en los contratos de arrendamiento es de un 19%, ya que al evitarlo durante estos meses, ayuda a que el arrendatario tenga una disminución importante en ese pago. Además, si el arrendador logra negociar un descuento, se pueden llegar a disminuciones de un 50% o más. Eso, sin duda alguna, ayuda mucho al arrendatario".

Sin embargo, el experto reconoció que "el golpe es tan fuerte en la economía y en el comercio, que lo ideal hubiera sido que se prolongara más allá del 31 de junio; que esta medida estuviera vigente por un tiempo más largo durante este año, para ayudar al comercio a recuperarse de algo tan difícil".

Por otra parte, Velasco agregó, "otra medida que, si bien no es un tributo del orden nacional, sino del orden descentralizado de los municipios, considero que el impuesto predial también debe tener un alivio. No solo en el plazo de pago, sino un descuento importante en sí mismo, porque un inmueble vale por lo que percibe el dueño del arriendo; si no hay ingresos por ese arriendo o están afectados, el predial también debería bajar acorde".





Por ello, finalmente, manifestó que debe haber un trabajo consensuado entre el Gobierno Nacional y los municipales, para que haya disminuciones importantes en estos impuestos.