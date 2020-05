"Era como tener un cuchillo detrás... No les debo nada a Movistar": Carapaz

Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia con el Movistar Team el año pasado, se refirió a su salida de la escuadra española y habló con dureza de la convivencia al interior del equipo. El hoy corredor del Ineos aseguró que no le "debe nada" a su antiguo equipo y que compartir liderato en la carretera era como "llevar un cuchillo detrás".

En una entrevista con Valentí San Juan, Carapaz comentó sobre su coliderato con Mikel Landa en el Giro: "Vivir esas circunstancias es muy difícil. No sabes si el día de mañana te va a tocar a ti o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro. Es como llevar un cuchillo detrás y no sabes cuándo te va a caer, si es hoy o mañana. Había situaciones en carrera que estábamos los dos y no sabías quién tiraba para quién".

Y 'contraatacó' sobre su salida "He hecho el cambio justo. No me queda la duda de cómo habría sido en Movistar si me hubiera quedado como líder. Era el momento indicado y no me arrepiento de nada. Hemos ganado una grande en Movistar, aunque me llamen de todo no les debo nada. No tengo la pena o la tristeza de haberme ido"

Y añadió: "Ineos me decía: Richard, nosotros nos vamos a adaptar a ti, no eres tú que tengas que adaptarte a nosotros. En Movistar no había tenido la oportunidad de que un grupo se adaptaran a mí, que no tuviera que adaptarme yo".

Finalmente, sobre una posible salida de Christopher Froome y compartir equipo con Egan Bernal, comentó: "Le tengo mucha admiración a Chris Froome, y les respeto mucho. He aprendido mucho de él. Egan y yo somos el relevo de una nueva generación para seguir con triunfos espectaculares".