¿Por qué nos cuesta obedecer las órdenes?

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio, el doctor Diego Castrillón, magister especialista en psicología clínica, habló sobre las razones que existen y que hacen que muchas personas ignoren lo que ordenan las autoridades en medio del aislamiento nacional obligatorio, “La primera es que no percibimos el riesgo cuando la amenaza es difusa, cuando hay un hombre armado vemos el riesgo, pero cuando son partículas que no vemos, no dimensionamos el riesgo; lo segundo es que estamos necesitando volver a la vida cotidiana y a la rutina que teníamos antes de la cuarentena; también está la rebeldía, eso hace que no queramos seguir las normas y hagamos lo que sea más placentero para cada uno; finalmente está la supervivencia de quienes tiene que trabajar y cumplir algunos deberes”.

De acuerdo con el doctor Castrillón es necesario insistir en la educación “Hay que mostrarle a la gente en lo que pasa, aquí por ejemplo no hay difusión de lo que pasó en España o Italia, como en Colombia no tenemos esa situación, las personas relajan los criterios de autoprotección. Pero si tuviéramos evidencia, cambiaría la percepción del asunto, necesitamos hacer más difusión del asunto, más cultura y educación”

Finalmente, invitó a los colombianos a entender que cada acción individual tiene un efecto colectivo y que la autorregulación es la única forma de salir de estos todos juntos vivos, ya que no es solo trabajo del Gobierno.