Colombiano pasa la cuarentena en una carpa en Perú y pide ayuda al Gobierno

Perú es uno de los países que aún cuenta con más de 200 colombianos atrapados. Edwin Gónzalez, un joven de 24 años proveniente de una familia campesina de El Cerrito, Valle, salió el 5 de febrero de Colombia y llegó el 29 de febrero al vecino país. Una semana después se decretó el aislamiento y no pudo cumplir su objetivo de llegar a Argentina.

"Yo ya llevaba 20 días de confinamiento, cuando envié una carta a Cancillería porque decían que estaban ayudando a los colombianos atrapados acá. Pero ellos me respondieron que no me podían ayudar, que me acordara de que Western Union estaba abierto; que le pidiera plata a mi familia. Esa fue la única respuesta", denunció González.

Además explicó que "a más de uno de mis amigos que están acá en Perú, les dijeron lo mismo. Les contestaron negativamente, que ellos tenían que ver qué hacían. Sabemos que pueden y están colaborando con bonos, beneficios y algo de dinero, ya que igualmente, uno no tiene la posibilidad de trabajar. Por ejemplo, yo venía de turista y estaba vendiendo artesanías, pero sin gente no hay trabajo".

"Llevo acampando, a la orilla de la cuarentena, casi toda la cuarentena. Pero pues, ahorita no estoy detrás del viaje porque sé que se va a demorar mucho y es muy difícil que me escojan. Lo que más quisiera es que me apoyaran económicamente con algo de dinero, para poderme quedar otros días acá y pasar la cuarentena; ya cuando se acabe, pienso subir a Colombia en bicicleta", concluyó el joven desde el pueblo Ciudad de Dios, en el norte de Perú, cerca a la frontera con Ecuador.