Colombiana en Bolivia con un hijo enfermo del corazón pide regresar al país

La crisis sanitaria que atraviesa el mundo se agrava más en ciertas personas que, desde antes, cargaban con otras dificultades en salud, incluso si no son problemas respiratorios que agraven un posible contagio. Es el caso del hijo menor de la colombiana Diana Agudelo, quien reside en la Paz, capital boliviana.

"Soy una más de los colombianos varados aquí. Vivo con mis dos niños y lamentablemente ahora paso por una situación muy dura. No tengo cómo sustentarlos económicamente. Además, ahora estoy en un problema muy grave porque, esta mañana se me enfermó el niño", explicó la colombiana

En caso seguido, aseguró que "fui a llevarlo al médico, pero no me lo recibieron porque hoy en día piensan que la gente solo se enferma de COVID, y entonces, por miedo, no me lo quisieron dejar pasar de un puesto de control de soldados. Está enfermo del corazón, y cuando una persona con problemas cardíacos se enferma del estómago, como en este caso, se deshidrata. Y para el corazón eso es fatal".

Por tal motivo, Agudelo, que perdió su empleo por la situación del coronavirus, pide "ayuda, porque no sé cómo voy a hacer. Necesito volver a mi país, donde mi hijo tenga la atención necesaria. Es un derecho que yo tengo como ser humano y como colombiana. No tengo forma de pagar los 7 u 8 millones que cuestan nuestros tiquetes".

"Soy consciente de que resido en Bolivia, pero también soy consciente de que la prioridad en estos momentos es la salud de mi hijo, que ya ha tenido tres operaciones en el corazón", concluyó.