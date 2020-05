La Premier League lucha por volver mientras la amenaza económica crece

La Premier League, cada vez más cerca de un plan de reinicio que le permita volver en junio, acelera hacia una reanudación de la temporada con la amenaza económica esperando a la vuelta de la esquina.

Si pese a los terribles números de fallecidos y contagiados que ofrece el Reino Unido, la Premier League está empujando para volver, es porque el golpe económico para los clubes puede ser temible si no se completan las nueve jornadas que restan.

Así lo aseguró a EFE el economista de la Universidad de Liverpool, Kieran Maguire, y propietario del portal Price of Football. "Ahora mismo hay dos problemas. Uno de movimiento de dinero, porque los clubes no están ingresando nada por los partidos. El otro es el tema de los derechos televisivos".

Según Maguire, como mínimo el 70 % de los ingresos de los clubes por temporada procede de las televisiones. "A corto plazo, estos problemas son razonablemente superables, pero si no hay signos de que esto se vaya a reanudar, los operadores no van a querer pagar por el resto de esta temporada y puede que tampoco por parte de la siguiente. Si eso pasa, habrá un problema importante", añadió.

La cantidad que la Premier dejaría de percibir se elevaría hasta los 900 millones de libras en concepto de derechos. "Si dividimos esos 900 millones entre los clubes, salen unos 45 millones por equipo. Es una cantidad importante. Los grandes equipos pueden sobrevivir porque tienen economías fuertes, pero los pequeños sufrirán".

Además, los clubes también tendrían que devolver a los aficionados el dinero de los encuentros que no se vayan a disputar y por los que ya han pagado al adquirir el abono de temporada. "Si me pides mi opinión personal, yo no quiero ese dinero, prefiero que mi equipo sobreviva".

En total, las pérdidas estimadas en caso de que no se pueda reanudar la competición ascenderían a 1.100 millones de libras, lo que supondría unos 60 millones por equipo. Este importe es el 35/40% de lo que ingresa por temporada cada equipo.

Recordemos que los equipos del campeonato inglés mantuvieron este lunes la primera reunión para tratar este plan de reinicio y la semana que viene seguirán trabajando para intentar llegar a un acuerdo que les permita terminar la liga antes del 31 de julio.