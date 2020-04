Estudio revela reuniones de MinHacienda con señalados parapolíticos

El Instituto Anticorrupción tuvo acceso a la lista de ingresos y salidas del ministerio de Hacienda y adelantó un estudio en el que evidencia que en los dos últimos años el ministro, Alberto Carrasquilla se reunió a puerta cerrada con numerosos políticos condenados por sus nexos con organizaciones paramilitares o por casos de corrupción, así como con familiares o personas cercanas a estas.

La investigación fue liderada por el ex secretario de Transparencia y jurista, Camilo Enciso, quien advierte como, “la ex senadora Arleth Casado de López y su esposo, el ex senador liberal Juan Manuel López Cabrales, se reunieron con el Ministro el 27 de agosto y 16 de noviembre de 2018, y el 18 de enero de 2019. El 5 de marzo de 2019, López Cabrales ingresó solo”.

Está además el caso de José Luis Pinedo, congresista de Cambio Radical, quien ingresó al despacho del ministro el 4 de octubre de 2018, y el 14 y 29 de mayo, el 26 de junio y el 11 de septiembre de 2019. “Pinedo ingresó dos veces con su padre, el ex senador Miguel Pinedo Vidal. Este último ingresó solo a una reunión más el 22 de enero de 2019. Jesús Bernal, ex senador del Polo, entró con su hija Nataly Bernal”.

Aparecen otros nombres como el de los exsenadores Alfredo Ramos y Piedad Zuccardi, esposa de Juancho García, ex congresista condenado por corrupción.

Mario Aranguren, “quien fuera el director de la UIAF, que le pasó información clasificada, confidencial de los movimientos financieros y transacciones económicas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces que estaban investigando el caso de la Parapolítica durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el que Carrasquilla también era el ministro de Hacienda”. Por estos hechos Aranguren fue condenado a once años.

Llama la atención además según el informe que varias de las personas ingresan acompañadas de sus familiares, como es el caso de Luis Eduardo Vives Lacouture, ex senador, que fue a la reunión con el ministro de Hacienda acompañado de su hijo, Nicolás Vives González, entre otros que se ven en los registros.

El ministro Carrasquilla tiene este estudio en su poder según conoció Caracol Radio, aunque no ha confirmado aún si se pronunciará sobre las citadas reuniones, los motivos de las mismas o porque llegaban acompañados de familiares y otros a estos encuentros.

