Es falso que el INS tenga represa de pruebas de COVID-19: Martha Ospina

En medio de un debate de control político en el que la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes citó a la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina, la funcionaria respondió a varias críticas de las que ha sido blanco el instituto, por cómo se ha manejado la crisis a de salud a causa de la pandemia.

"No hay represas, como he oído decir, en el Instituto Nacional de Salud. Tenemos cuarenta laboratorios leyendo pruebas; algunos tienen tiempos diferentes. Tuvimos dos semanas de una enorme represa de cinco días, que fue una gran angustia para nosotros. Pusimos en el instituto unas camas para que los biólogos se quedaran a dormir, y pudieran hacerlo por turnos de tres horas, y así sacamos la represa adelante y ya no tenemos una cola", aseguró Ospina.

De igual manera, aclaró que "no es cierto que las pruebas se demoren 15 días. Salvo el laboratorio distrital de Bogotá que tiene una represa que está terminando de sacar, los demás laboratorios no pasan de las 600 unidades. Son pruebas al día, corrientes, que llegaron ayer y anteayer, y que ya están llegando también a los diferentes territorios".

Finalmente, se refirió a la situación en los departamentos, precisando que "nunca ha estado restringido que un municipio, por pequeño que sea, tome muestras; sí preocupa que algunos no hayan mandado. Es importante que se haga un muestreo municipal mínimo".

"Hemos identificado muchos departamentos que han tenido demoras en la entrega de resultados. Dicha entrega a los Institutos Prestadores de Salud (IPS), Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a los pacientes, es responsabilidad de la Secretaría de Salud de cada departamento, así como la entrega al municipio", concluyó la directora.

