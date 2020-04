Fuerte llamado de Armando Benedetti a los bancos

Durante la primera sesión virtual del Senado, el congresista del partido de la U, Armando Benedetti, lanzó duras críticas al sector bancario del país y pidió mayor solidaridad a este en medio de la situación que afronta el país por el COVID-19.

"Sin los bancos nosotros no podemos salir de la crisis. Este año ni un solo banco señor presidente y señor ministro de Hacienda, no pueden ganar ni un sólo bendito peso, porque ellos son los que tienen que venir aquí a ayudar en la crisis después de que este Congreso, no por mi voto, pero sí por muchos de los que están presentes, les han dado todas las prebendas, le han rebajado todos los impuestos, han hecho absolutamente todo por ellos", aseguró Benedetti.

El senador aseguró que, en la actual crisis, es a ellos los que se debe poner en cintura " y si no, que piense en la más dura de todos que sería nacionalizar los bancos. Si usted nacionalizara los bancos y los hospitales usted arreglaba el problema de hoy en 15 o 29 días", añadió.

