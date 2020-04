“Tuvimos que hacer una rifa para comprar tapabocas”: sindicato INPEC

El vocero del sindicato del INPEC en Villavicencio, Johan Alarcón, se refirió a la muerte de dos personas por covid-19, uno de ellos había recuperado su libertad en días pasados, y una tercera persona que se encuentra hospitalizada actualmente.

En el caso de las personas fallecidas, aseguró Alarcón, en diálogo con Caracol Radio, salieron de la cárcel sin presentar ningún síntoma del coronavirus, sino de otro tipo de enfermedades.

“Los privados de la libertad salen del establecimiento con cuadros de tos, problemas del neumonía, problemas de tuberculosis, la tuberculosis es una enfermedad que se ha visto por generaciones en las cárceles. Lo más curioso es que de acá no salen con síntomas de covid-19, escrito en las historias clínicas por los médicos del establecimiento. Llegan al hospital departamental de Villavicencio y los médicos del hospital, de igual manera confirman que no llegan con síntomas de covid-19, a lo cual, obviamente, todas las hipótesis hay que contemplarlas y será motivo de investigación cómo fue que ellos se contagiaron, bien sea acá en el establecimiento (…) o sea en el hospital”

Añadió que los guardianes han tomado sus propias medidas de cuidado, pues sostiene que el INPEC no ha entregado los elementos de protección personal necesarios para ejercer su trabajo y evitar ser contagiados.

“Tuvimos que hacer una rifa para comprar tapabocas. Yo creo que ese no es el deber ser de las cosas de unos funcionarios públicos, unos funcionarios del Estado, que se les debe dar todo su estatus. En días pasados, la directora de la USPEC, dijo vamos a montar carpas en los establecimientos para el plan de contingencia, por si se llega a expandir la pandemia, con mucho respeto hacia ella por el cargo que ocupa y como mujer, le digo que esas carpas no alcanzan a llegar para esta pandemia, de pronto alcanzan a llegar para otra, pero para esta no alcanzan a llegar”, agregó.

La primera muerte por covid-19 en la cárcel de Villavicencio, fue la de un hombre de 63 años que había recuperado su libertad el primero de abril y falleció seis días después.