Vigilan irregularidades en contratos sobre coronavirus

La Procuraduría y la Contraloría hicieron un llamado para que los recursos públicos no sean utilizados para contratos que, si bien están relacionados con el coronavirus, no permitan atender la pandemia.

Señalaron que vigilan conductas irregulares en contratos de entrega de mercados, entrega de kits o ayudas y publicidad sobre el Covid-19.

Son siete las situaciones que están verificándose: la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies, la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable, suministro de kits de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta y contratos de publicidad sobre cuidados del Covid-19 dirigidos a población que tienen información suficiente.

Llama la atención dos contratos que verifican los entes de control, uno tiene que ver con contratos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales y otro para la construcción de parques no relacionados con la emergencia. Las entidades también verifican contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.

Las dos entidades también recomendaron al Gobierno adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las Entidades Territorialeslos insumos de especial prioridad para prevenir y contener el Covid-19.

“Estos mecanismos permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así como coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra en virtud de la Emergencia Social, Económica y Ecológica”, dice la Procuraduría.