Comisión de la Verdad tiene nuevo integrante

De manera virtual se llevó a cabo la fase de entrevistas a 10 Personas, para elegir al nuevo comisionado de la verdad.

Este proceso fue público en el que participaron 114 personas e inició el pasado mes de enero. El pleno de la Comisión de la Verdad, eligió a Alejandro Castillejo Cuéllar como reemplazo de Alfredo Molano Bravo, quien falleció en octubre pasado.

Castillejo es colombiano, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Desarrollo y Paz de la Universidad de Jaume I, magister en Paz y Estudio de Conflictos de la European University Center for Peace Studies, magister y doctor en antropología de The New School for Social Research.

Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y director del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas (PECT).

Desde hace más de 20 años ha trabajado en investigación y procesos de memoria en los territorios más afectados por el conflicto en Colombia y en temas de justicia transicional tanto en su país como en Sudáfrica, México y Perú.

Con su designación el grupo de 11 comisionados seguirán trabajando por decirles a las víctimas del conflicto armado el porqué de lo sucedido.