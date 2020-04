Inpec recibirá a detenidos en las Uris y Estaciones de policía

Una circular del Inpec establece que las cárceles podrán recibir a personas privadas de la libertad en Estaciones de Policía y Uris, en medio de la emergencia por el coronavirus. Sindicatos rechazan la medida.

El documento establece que los condenados o los sindicados con altos perfiles podrían trasladarse a las cárceles, pero que se debe realizar tamizaje y examen médico por parte de la Secretaria de Salud y por médicos de las cárceles. Además ser puestos en cuarentena por mínimo 14 días “a fin de confirmar dictamen médico negativo, en razón a la posibilidad de contagios asintomáticos” .

Sin embargo, la guardia del Inpec dice que no está de acuerdo con esos traslados pues las cárceles no tienen las condiciones para atenderlos o ponerlos en una cuarentena, porque simplemente no hay espacio.

Horacio Bustamante, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, sindicato del Inpec, dice que “mientras Colombia está en cuarentena obligatoria con medidas excepcionales de confinamiento , el INPEC abre sus puertas al covid 19, error histórico”.

Señaló que las áreas de salud de las cárceles son insuficientes y “mucho más las de recepción y celdas primarias, que son para que un detenido esté solo un día mientras se tramita su ingreso”. Reiteró que esas áreas no están hechas para cuarentenas y medidas sanitarias.

Además, dijo, las medidas del INPEC no están sincronizadas con las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno.