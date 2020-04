"Me siento identificado con todo lo que vivió Carlitos": Campuzano

El volante colombiano, Jorman Campuzano, cerró de gran manera la última temporada con Boca Juniors, consagrándose campeón de la Superliga argentina en la última fecha, siendo protagonista y pieza clave en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Dentro ese plantel campeón, hay un jugador con el que Campuzano asemeja su infancia: el capitán Carlos Tévez. "Me siento identificado con lo que vivió Carlitos [Tévez], todo lo que sufrió y que lo muestra en su serie. Desde el primer momento que salió me la vi y estoy esperando que saque la segunda temporada", aseguró en una entrevista divulgada para los socios del club.

Respecto al modelo de juego entre el ex técnico del ‘Xeneize’, Gustavo Alfaro, y Miguel Russo, Campuzano afirmó que el de este último lo llenó de confianza. "Venía aprendiendo con Alfaro a jugar de doble 5 pero no estaba acostumbrado. En mis cuatro años de carrera nunca había jugado con ese sistema, siempre fui 5 solo. Quería aprenderlo igual para crecer. Después llegó Russo y me dio la confianza"

Finalmente, se refirió a cómo son sus entrenamientos durantes los aislamientos obligatorios por el coronavirus: "Para nosotros es un poco complicado no tener contacto con la pelota y con el campo, pero yo creo si eres un jugador profesional estás 100% dedicado al fútbol. Trabajas en tu casa, así sea con un plato o una cuchara", concluyó.

