Jackson Martínez analiza su retiro del fútbol profesional

La partida al futbol chino de Jackson Martínez quedará siempre como el amargo recuerdo del declive de la carrera de uno de los goleadores colombianos más promisorios. El delantero exIndependiente Medellín sufrió allí una delicada lesión en el tobillo que lo dejó por fuera de las canchas por un largo tiempo.

Martínez volvió a Portugal, donde triunfo con el Porto, pero esta vez para jugar con la camiseta del modesto Portimonense. Sin embargo, el jugador no ha logrado rendir como se esperaba y en medio de la cuarentena abrió las puertas para un posible retiro.

“Tengo que pensar en mi salud. No puedo estar equivocado. Sé que no estoy al ciento por ciento para dar lo que me gustaría. Pensaré todo hasta final de temporada”, expresó el colombiano en entrevista con Sport TV de Portugal.

Jackson ha anotado un gol en 18 partidos disputados. Además, el Portimonense actualmente ocupa la zona de descenso del torneo portugués que fue suspendido por la crisis del coronavirus.

