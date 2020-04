"No es fácil cambiar la cultura de que en todo hay trampa": Domínguez

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló este domingo acerca de los retos que tiene el fútbol durante tiempos del coronavirus, la utilización del VAR y la reanudación del calendario.

En primer lugar, Domínguez, en declaraciones para el diario Olé, se refirió a la percepción de muchos fanáticos de que en el fútbol se siguen ‘amañando los partidos’: "No es tan fácil cambiar la cultura y la idea de que en todo hay trampa, lleva su tiempo. Todavía uno no puede divorciar la historia de la administración pasada de la Conmebol con lo que pasaba en el campo de juego".

Y añadió que el fútbol, así como la mayoría de los deportes, han evolucionado en pro de la transparencia: "Hoy es distinto, la administración es profesional, trabaja de forma pragmática, tiene un reglamento, lo quiere hacer cumplir. Y va a llevar un tiempo que todo eso se incorpore en la cultura de la gente.

Respecto a la reanudación del calendario en el continente, el dirigente paraguayo aseguró que no hay afán y que, por el contrario, se siente optimista. "La vida va a seguir, así como la humanidad supo sopesar pandemias en el pasado, ésta no va a ser la excepción. Hay que ser conscientes de que no hay apuro para volver, seguir reglas y recomendaciones, quedarnos en casa, jugar de local. Y cuando las autoridades levanten restricciones, jugaremos con las condiciones que nos impongan, si es con gente mejor".

Finalmente, en cuanto al tema del arbitraje, Domínguez fue claro en decir que "hay arbitrajes no tan buenos", pero aseguró que también son seres humanos y, por lo tanto, cometen errores. Y por ello, aspira a que el VAR, más allá de algunas demoras en su intervención, sea un complemento: "Es un fútbol diferente y hay que ser un poco más pacientes. Prefiero perder el tiempo y que se haga justicia. (...) Tengo el anhelo de que no haya un partido de Conmebol sin el VAR". precisó.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA