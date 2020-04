"Me falta un capítulo en Boca. Ojalá pueda regresar": Wilmar Barrios

El colombiano Wilmar Barrios, quien juega en el Zenit de San Petersburgo, aprovechó la cuarentena para recordar su paso por Boca Juniors, asegurando que quisiera volver en algún punto de su carrerra por los retos que le faltaron por cumplir.

En diálogo para el medio argentino TNT Sports, Barrios dijo que le gustaría tener revancha en el conjunto ‘Xeneize’, sobretodo por la final de la Copa Libertadores que perdieron ante River Plate: "Siento que todavía me falta un capítulo en Boca. Me quedó pendiente ese paso. Habría sido lindo para todos ganar la final. Creo que todo el proceso que venía haciendo era para salir bien de Boca, pero tuve la mala suerte de que no se dio bien en ese momento".

Además, no dudó en que cada partido que vistió los colores de Boca dio al máximo de sí mismo: "En lo personal viví muchas cosas hermosas en Boca. No me tocó fácil. Desde el día que llegué dije que quería darle muchas cosas a Boca, que quería ganar muchas cosas, y creo que lo mejor que le pude brindar al hincha fue en cada partido entregar lo mejor de mí", afirmó el jugador de la Selección Colombia.

Y finalizó diciento que no se pierde los partidos del equipo, pues también lo llevan a recordar mucho cosas especiales: "Siempre que puedo me quedo trasnochando para verlo. Pero después me pongo a ver y mirar a las gradas, al salir los excompañeros a la cancha y toda esa energía que le mandan desde las tribunas para que cada uno pueda dar lo mejor me hace acordar a mí también esa sensación linda que sentía cuando iba del hotel a la cancha, al vestuario. Se extraña todo eso", concluyó.