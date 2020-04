“¿Por qué debería irme de donde soy feliz?”: Radamel Falcao

Días atrás un rumor se tomó las páginas de los diarios deportivos en Turquía y Catar. En el se aseguraba que Radamel Falcao tendría un acuerdo con el Al Sadd para allí terminar su carrera. Además, se exponía una supuesta inconformidad con las directivas del Galatasaray ante una posible reducción del salario para hacer frente a la crisis por el coronavirus.

Entre otros rumores de prensa, se decía que el jugador de 34 años en el medio oriente tendría un salario anual de 10 millones de euros. Ante la situación Falcao habló con el diario turco Sabah para desmentir esto.

"Tengo un contrato por 2.5 años con Galatasaray. No tengo intención. ¿Por qué debería ir de donde soy feliz?” expresó el goleador histórico de la Selección Colombia. El samario, que llegó a inicio de temporada al club turco, lleva 19 partidos jugados y ha anotado 11 goles.

